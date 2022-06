Le Cirque du Soleil de retour à Bruxelles en février 2023 avec un spectacle sur glace

La tournée européenne de "Crystal", qui mêle à la fois les arts du cirque et l’acrobatie à l’univers du patinage sur glace, passera en effet par la capitale, au Palais 12 du 9 au 12 février prochains, ainsi qu’au Sportpaleis d’Anvers, du 17 au 19 février. Deux Belges font d’ailleurs partie de la troupe de ce spectacle, créé en 2017, déjà vu par 2 millions de personnes et qui est très différent d’un "Disney on Ice", assure-t-on.

Ce spectacle itinérant et tous les autres, qu’ils aillent de ville en ville ou soient fixes, comme à Las Vegas par exemple, devraient progressivement permettre à l’entreprise canadienne de se remettre des effets de la crise sanitaire, espère Stéphane Lefebvre, CEO de Cirque du Soleil Entertainment Group. Cela fait un an que la société a relancé ses shows (avec d’abord les résidents puis avec ceux de tournée à partir de l’automne dernier), après que ceux-ci ont été mis complètement et subitement à l’arrêt en raison de la pandémie.