Le Cirque des Mirages et sa Boîte de Pandore

Connaissez-vous le Cirque des Mirages ? Ce duo masculin à l’identité musicale bien singulière fête ses 20 ans de scène, avec la sortie d’un quatrième album, intitulé "Boîte de Pandore".

Le cirque des Mirages, c’est la fantasmagorie, le cynisme, l’humour et la poésie, le tout emmené par la voix captivante de Yanowski et la musique extrêmement bien agencée et interprétée par Fred Parker.

Et sur cet album, pour leurs 20 ans de scène, ils font la part belle à l’invitation et aux chansons à personnages. On retrouve notamment Arthur H qui est poussé dans un monde parallèle pour connaître la gloire, ou encore Guillaume Farley qui est interrogé lors d’une garde à vue haute en couleurs.

Il est rare d’avoir encore sur la scène francophone des interprètes qui choisissent les chansons à personnages, et le Cirque des Mirages en a fait une spécialité singulière… Tant dans l’interprétation que dans les textes très soigneusement écrits.

Tantôt glaçantes, tantôt chaleureuses mais toujours inquiétantes, les chansons de cette boîte de pandore sont explosées de l’ingéniosité musicale de Parker. La dominante cabaret se décline en valse, en jazz big band, un petit crochet par du rock, ou par un tango fiévreux et glauque autour d’un rendez-vous entre l’interprète et une femme sans bras ni jambe.

"Quand on a la chance de chanter une chanson, la moindre des choses est de l’investir de tout son corps, jusqu'au bout des doigts et pas se contenter de la chantonner", confiait Yanowski à Réal Siellez il y a presque 15 ans.

La boîte de Pandore, un cabaret qui passe tant par la folie, des scènes de films en chambres d’hôtel glauque, un expressionnisme à la Murnau, mais aussi une poésie et un humour totalement unique en chanson francophone…

Avec "La peste", on retrouve une délicate valse au piano, qui ne sera pas sans vous rappeler Erik Satie, et qui aura un écho poétique mais glaçant avec la période de pandémie que nous avons connue.

"La peste" interprétée par le Cirque des Mirages sur leur album "La boîte de Pandore", c’est maintenant, et c’est l’air du temps.