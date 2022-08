Le Circuit Franco Belge entre Tournai et La Louvière et sur Tipik en TV

Le Circuit Franco Belge fêtera ses 81 ans le 10 août prochain. L’épreuve aura lieu entre Tournai et La Louvière et se terminera par un superbe circuit local. Ce sera la 10ieme manche de l’Exterioo Cycling Cup, un critérium qui regroupe des courses belges et néerlandaises à caractère unique faisant partie de l’UCI Europe Tour.

Circuit Franco Belge peut presque se targuer d’être un vigoureux centenaire. Fondée en tant que course à étapes franco-belge en 1924, la course est devenue un rendez-vous important pour les sprinters au début de ce siècle. Jusqu’en 2015, la course se disputait en plusieurs étapes, mais depuis 2016 l’Eurométropole Tour est une course d’un jour. Robbie McEwen a remporté deux fois le classement général et partage ce record avec quatre Belges – Julien Vervaecke, Alfons Ghesquiere, Cyriel Van Overberghe et Georges Dequesne – et le Suisse Benno Wiss.

La course sera diffusée sur Tipik en TV.