Le circuit de Spa-Francorchamps bientôt disponible sur Google Street View : seuls cinq circuits de F1 peuvent y être observés

L’emblématique circuit de Spa-Francorchamps sera bientôt disponible sur Google Street View. Une voiture équipée d'appareils photo 360° a, ce mardi, parcouru l'anneau ardennais.

L'objectif est d’inviter les fans, ou les non fans d’ailleurs, de sports moteurs.

Ce shooting, qui permettra au circuit de figurer sur Google Street View, présente des avantages, confirme Amaury Bertholomé, Directeur Général du circuit de Spa-Francorchamps : "Comme vous le savez, le circuit est occupé tous les jours entre mi-mars et mi-novembre. On a trouvé un petit moment libre pour que la voiture fasse le tour du circuit et puisse prendre toutes les photos nécessaires à ce que le scan soit une réussite. Ces images, qui seront disponibles prochainement, concourent à cet objectif de montrer ce qu’est le circuit de Spa-Francorchamps et finalement d’inviter les fans, ou les non-fans d’ailleurs, de sports moteurs à venir sur site pour voir des courses, mais aussi tout simplement pour venir se balader, venir manger un repas. C’est vraiment le but de cette démarche".



À ce jour, seulement cinq circuits de Formule 1 sont visibles sur Google Street View : Zandvoort aux Pays-Bas, Silverstone au Royaume-Uni, Monza en Italie, Fuji au Japon et le Circuit of the Americas aux États-Unis. Spa-Francorchamps deviendra donc le sixième à pouvoir être parcouru via cette plateforme d'ici quelques semaines.