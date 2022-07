Le CIO va tripler son aide aux sportifs ukrainiens, annonce Thomas Bach

"L'invasion russe est devenue un choc cruel pour les sports ukrainiens", a expliqué Volodymyr Zelensky. "Beaucoup de sportifs ukrainiens ont rejoint les forces armées ukrainiennes pour défendre notre pays, pour le défendre sur le champ de bataille. Quatre-vingt-neuf sportifs et entraîneurs ont péri au combat. Treize sont capturés."

A la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, le CIO a recommandé aux fédérations sportives internationales d'exclure les athlètes russes et bélarusses. Thomas Bach a souligné que cette position restait d'actualité. "Nous avons aussi rassuré le président (Zelensky) que nous maintenons la position que nous avons adoptée au tout début de la guerre, qui est très claire", a-t-il dit. "Le moment n'est pas venu de lever ces recommandations."

C'est notamment dans ce cadre que les organisateurs du tournoi de tennis de Wimbledon, en cours à Londres, ont décidé d'exclure les joueurs russes et bélarusses, y compris le numéro un mondial, le Russe Daniil Medvedev, et son compatriote Andrey Rublev (N.8) ainsi que la Bélarusse Aryna Sabalenka (6e mondiale et demi-finaliste l'an dernier sur le gazon londonien).

"On ne peut pas permettre qu'un Etat terroriste se serve du sport pour faire la promotion de ses intérêts politiques et de sa propagande", s'est félicité Volodymyr Zelensky. "Tandis que la Russe tente de détruire le peuple ukrainien et de conquérir d'autres pays européens, ses représentants n'ont pas leur place dans la communauté sportive mondiale."