Le CIO suspend le comité olympique russe

Le Comité international olympique (CIO) a décidé jeudi de suspendre, avec effet immédiat, le Comité olympique russe, a annoncé l'instance internationale à l'issue d'une réunion de son Comité exécutif.

Le CIO a pris cette décision "jusqu'à nouvel ordre" estimant que le Comité olympique russe "a violé la charte olympique en intégrant de facto et de façon unilatérale, le 5 octobre dernier, des membres du Comité olympique ukrainien des régions de Donetsk, Kherson, Luhansk et Zaporijjia", précise le communiqué du CIO. Cette décision prive automatiquement l'instance russe des financements olympiques.



Le Comité international olympique ajoute aussi qu'il se réserve le droit de décider "en temps voulu" si les athlètes ayant un passeport russe pourront participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et aux Jeux d'hiver de Milan Cortina en 2026.



Dans la foulée, l'Ukraine a réagi via Andrii Iermak, chef de cabinet du président Volodymyr Zelensky, se réjouissant d'une "décision importante". "Le sport ne peut pas être séparé de la politique quand un pays terroriste commet un génocide contre l'Ukraine et utilise les sportifs comme propagande", a déclaré Iermak.



Le Comité olympique russe regrette la décision "politique" du CIO. "Le CIO a pris de nouveau une décision contre-productive et motivée par la politique. Les althètes russes, dont la majorité est toujours interdit de compétitions internationales de manière injustifiée, ne sont pas concernés par cette décision."