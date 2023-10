Le CIO entérine l’arrivée du cricket, du squash et 3 autres sports aux JO de 2028 à Los Angeles

Le CIO, réuni en assemblée générale à Mumbai en Inde, a validé lundi l’intégration du cricket, du baseball, du flag football (version de football américain où les contacts sont limités), de lacrosse (sport collectif dérivé des cultures amérindiennes) et du squash aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles.

Le cricket est la principale innovation d’un programme olympique porté au-delà des 35 sports, voire 36, un record dans l’histoire des Jeux. Sport-roi en Inde, qui accueille actuellement sa Coupe du monde, et au Pakistan, le cricket revient aux JO plus d’un siècle après sa brève apparition lors de l’édition parisienne de 1900. Le baseball-softball (de 1992 à 2008 et 2020) et la crosse (1904 et 1908) ont également déjà figuré au programme olympique. Le flag football et le squash feraient une première apparition. Avec les sœurs Nele (8e), 27 ans, et Tinne Gilis (10e), 25 ans, la Belgique possède deux joueuses dans le top-10 mondial du squash.

Depuis la mise en place, en 2014, de l’Agenda olympique 2020, le CIO permet aux comités d’organisation de proposer des nouveaux sports en tant que "sports additionnels". Le comité organisateur de Paris 2024 a ainsi inclus le surf, l’escalade, le skateboard et le breaking à son programme. Le CIO a dans le même temps confirmé le maintien de deux disciplines sur la sellette : le pentathlon moderne et l’haltérophilie et confirmé à la fédération équestre ses trois compétitions : saut d’obstacles, dressage et concours complet.