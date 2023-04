Le Cinquantenaire fait peau neuve pour fêter les 200 ans de la Belgique en 2030

Comme son nom l’indique, le site du Cinquantenaire avait été érigé en 1880 pour marquer les 50 ans de la Belgique. Un siècle et demi plus tard, il va subir une profonde refonte. Le site accueille actuellement le Musée d’Art et d’Histoire, l’Institut royal du Patrimoine artistique, le Musée Royal de l’Armée et Autoworld. Ensemble et avec les diverses autorités fédérales et régionales, ils ont élaboré un master plan qui entend redonner au lieu un statut prestigieux. C’est bien simple, on parle du projet patrimonial le plus ambitieux d’Europe.

Concrètement, le master plan vise à ouvrir les collections au public selon les normes internationales, à effectuer des rénovations à grande échelle des bâtiments et à permettre le travail scientifique des institutions d’une manière contemporaine. En clair, on va dépoussiérer le fonctionnement de ces institutions fédérales et les remettre au goût du jour.

On va par exemple explorer les synergies possibles en termes de gestion des collections et d’activités proposées aux publics sur l’ensemble du site. Il faudra aussi réfléchir à la manière d’optimiser les deux halls principaux, dont la très belle Halle Bordiau. Il est aussi prévu de couvrir le tunnel de circulation qui coupe le parc en deux, on en reparlera. Le site rénové du Cinquantenaire se veut enfin un modèle de durabilité, de rénovation écologique et d’innovation.