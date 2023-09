Le Cinemascope est un procédé technique qui permet, via une lentille spéciale, de filmer une image en la comprimant pour la restituer plus largement sur grand écran. En d’autres mots, il s’agit d’un procédé qui compresse une image sur une pellicule 35 millimètres puis, une fois diffusée, elle est "décompressée" pour occuper un espace plus grand… et tout cela sans les fameux bandeaux noirs en haut et en bas de cette image. Il y a donc un gain de place (puisque les bandeaux n’existent plus), (re)donc une image plus imposante, des décors davantage magnifiés !