Le Cinéma Versailles à Stavelot, l’un des plus vieux du pays, est fermé, mais ce n’est qu’un au revoir…

Quand on circule dans la jolie cité abbatiale de Stavelot, le cinéma Versailles, calfeutré dans la vieille ville rue Hottonruy, attire le regard par sa façade d’un autre âge surmontée par sa célèbre enseigne et ouverte par de minces vitrines annonçant la programmation. Cela fait 109 ans qu’il projette sans relâche films sur films dans ce qui fut d’abord le Cercle Ouvrier, puis la salle des Familles et enfin le Versailles en 1955. Jusqu’à fin juin dernier, il était géré par l' asbl "Ciné Versailles" laquelle louait par bail commercial, les bâtiments à l’ASBL des Oeuvres Paroissiales du Doyenné de Stavelot". Le Versailles a traversé la crise du cinéma, certes en perdant un peu des plumes comme tout le secteur, en conservant son public de toutes générations grâce à une programmation alliant des succès commerciaux aux films d’auteurs et projections d’anciens grands succès. La modicité de l’entrée, 6 €, était aussi un autre atout. Joseph Michel et son épouse étaient aux commandes du Versailles depuis plus de 20 ans, mais l’aventure s’est arrêtée net le 30 juin, sans vraiment crier gare, pour des raisons personnelles, un "The End" dont on pourrait d’ailleurs reparler dans d’autres sphères…