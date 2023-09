Le cinéma transgressif de Shinya Tsukamoto mis à l’honneur à Flagey

Du 1er au 30 septembre, le Cineflagey propose aux cinéphiles bruxellois de (re) découvrir sur grand écran quelques films chocs du cinéaste japonais Shinya Tsukamoto.

Des corps pustuleux, monstrueux, transpirants et envahis de ferrailles, une bande-son métallique et cauchemardesque, une frénésie d’images infernales, de cris d’effrois et de symboles sexuels. Dès son premier long-métrage, l’éprouvant "Tetsuo", le ton est donné. Poussant le curseur de l’horreur corporel encore plus loin que David Cronenberg, Shinya Tsukamoto s’est fait rapidement une place de choix dans le panthéon des réalisateurs les plus transgressifs que compte le septième art. Et d’y rester : depuis cette saisissante apparition dans le paysage cinématographique à la fin des années 80, il a réalisé une quinzaine de films, tout aussi à part. Cinéaste bricoleur, qui n’hésite pas à fouiller dans les décharges pour les besoins de ses films, il a conservé jusqu’à aujourd’hui une indépendance redoutable, à la marge de l’industrie cinématographique nipponne. Tout en exerçant une influence considérable sur celle-ci : ses œuvres posèrent notamment les bases du mouvement cyberpunk.



Une influence qui dépasse d’ailleurs les frontières de son pays. Comme le souligne le communiqué du Cineflagfey, où le réalisateur sera mis à l’honneur pendant le mois de septembre, on retrouve des traces de son cinéma chez Gaspard Noé, Darren Aronofsky et Quentin Tarantino. Ce sont quelques-uns de ses films les plus cultes qui seront projetés dans le cinéma ixellois : "Testuo" et sa suite, "Tetsuo II : Body Hammer", ainsi que " Bullet Ballet" et "Tokyo Fist".



L’affreux (mais superbe) spectacle offert par ces longs-métrage mérite qu’on s’y attarde. Expressions survoltées de l’aliénation urbaine et des obsessions érotiques de leur auteur, les films de Tsukamoto ne repoussent pas uniquement les limites du bon goût, mais aussi les limites de ce que peut le cinéma, dans un jeu foudroyant sur les lumières, le montage et les possibilités du stop motion.



A noter : les 4 films sont également visibles dans un coffret Blu-ray édité par Carlotta, qui rassemble 6 autres de ses productions.