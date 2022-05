Le cinéma s’invite sur le plateau du Grand Cactus avec deux duos mythiques !

Le Grand Cactus est déjà de retour ! Au programme, les héros du film "Intouchables", la 42e édition des 20 km de Bruxelles, et la suite du film Dirty Dancing !

​​​​Chez nous, un plan d’action fédéral handicap est en cours jusqu’en 2024, afin de faciliter la vie des personnes handicapées et leur inclusion dans la société… La Belgique ne figure pas parmi les bons élèves au niveau européen, il s’agit donc de rattraper le retard. Pour mettre en lumière cette thématique, Omar Sy alias Driss et Philippe, joué par François Cluzet, seront en plateau.

La 42e édition des 20 km de Bruxelles se tiendra dans quelques jours dans la capitale. L’évènement, réelle institution depuis 1980, attire plus de 40.000 participants. Qu’est-ce qui explique cet engouement et comment se prépare-t-on à une telle épreuve ? Réponse avec Vin Kikilomètres, participant assidu de la course.

James Deano, quant à lui, sera en pleine préparation pour son "Urban Trail".

Et puis c’est LA NOUVELLE du moment ! La suite du célèbre film "Dirty Dancing" serait en préparation plus de 35 ans après, avec Jennifer Grey en tête d’affiche. L’actrice plancherait d’ailleurs sur le script depuis plusieurs années déjà. L’occasion pour nous de retrouver les inoubliables Johnny et Bébé, qui nous ont fait tant rêver…

Vous découvrirez aussi le nouvel album de la "Génération Renaud".

Sans oublier les "©actus en vrac", la parodie de "Jardins et Loisirs" de Martin Charlier, le "Micro-terroir" électrique de Freddy Tougaux, et le magazine "Enquêtes Intimes".

Cyril assurera la présentation d'Adrien pour ce prochain numéro. Toute l'équipe est de tout coeur avec Adrien et sa famille.

Le Grand Cactus saison 7, c’est ce jeudi 26 mai à 20h35 sur Tipik et sur Auvio !