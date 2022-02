Le cinéma queer et belge à l'honneur dans le catalogue Belgorama d'Auvio

Le catalogue Belgorama accueille une nouvelle section : Pride and Fries. Du cinéma queer et belge sous toutes ses formes, des podcasts et un entretien exclusif avec Laurent Micheli, à découvrir sans plus attendre sur Auvio.

Si le premier baiser entre deux hommes au cinéma remonte à 1927 (dans Wings de William A. Wellman) le 7e art n'est pourtant pas connu pour faire la part belle aux représentations non-hétéronormatives. Ainsi, un rapport de la Fondation Annenberg révèle que sur 4403 personnages issus de 100 films mainstream américains en 2017, seulement 0,7% étaient LGBTQIA+.

Heureusement, les choses bougent. En 2018, 18,2% des films des sept plus grands studios de production américains incluaient des personnes LGBTQIA+. Une nette augmentation depuis les chiffres particulièrement bas de l'année 2017 (12,8%). Mais qu'en est-il chez nous ? De plus en plus de films belges s'attellent à représenter les minorités de genre, et c'est ce "cinéma queer" qui est célébré dans la rubrique Pride and Fries de Belgorama.