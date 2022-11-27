Кіно для України: благодійний аукціон | Le cinéma pour l’Ukraine : vente aux enchères caritative

1 грудня аукціонний дім Artcurial виставить на аукціон колекцію культових об’єктів кінематографу, прибуток від яких буде передано на користь українців. Цей благодійний розпродаж, ініційований режисером-продюсером Мішелем Хазанавічусом, має подвійну мету – зібрати кошти для UNITED24, платформи збору пожертвувань, створеної президентом Володимиром Зеленським і яка символічно та колективно об’єднує діячів зі світу кіно на підтримку України.

Цей розпродаж також є можливістю для колекціонерів отримати предмети, які зазвичай недоступні. Загалом близько п’ятдесяти призів: сувеніри, фільми, хлопки, нагороди, оригінальні сценарії, ігрові аксесуари, костюми, інтимні та особисті предмети – усе це щедро дарували особистості зі світу кінотеатру. Серед виставлених на продаж лотів міфічні нагороди, головною з яких є "Сезар" за найкращу режисуру, присуджений Жаку Одіару в 2010 році за фільм "Пророк", яку отримав Мішель Хазанавічус за німий чорно-білий фільм "Художник". у 2012 році.

Добірка також включає серію культових аксесуарів, таких як годинник бренду Tissot, який носив Жан Дюжарден в OSS 117.

Початкова ціна кожного лота становить 500 євро, щоб колекціонери з усього світу могли придбати частину історії кіно.