Кіно для України: благодійний аукціон | Le cinéma pour l’Ukraine : vente aux enchères caritative

Le 1er décembre prochain, la maison de ventes aux enchères Artcurial proposera aux enchères une sélection d’objets iconiques du cinéma, dont les bénéfices seront reversés au profit des populations ukrainiennes. Initiée par le réalisateur-producteur Michel Hazanavicius, cette vente caritative a pour double objectif de rassembler des fonds pour UNITED24, une plateforme de collecte de dons mise en place par le président Volodymyr Zelensky et de réunir symboliquement et collectivement, les personnalités du monde du cinéma en soutien à l’Ukraine.

Cette vente est aussi l’occasion, pour les collectionneurs, de se procurer des objets qu’il n’est pas possible d’acquérir habituellement. Au total, une cinquantaine de lots : des objets souvenirs, des morceaux de cinéma, des claps, des récompenses, des scénarios originaux, des accessoires de jeu, des costumes, des objets intimes et personnels, tous généreusement donnés par des personnalités du monde du Cinéma. Parmi les lots proposés à la vente, des récompenses mythiques, au premier rang desquelles figure le César du meilleur réalisateur remis à Jacques Audiard en 2010 pour son film " Un Prophète ", celui remis à Michel Hazanavicius pour son film muet en noir et blanc " The Artist " en 2012.

La sélection comprend aussi une série d’accessoires iconiques tels que la montre de la marque Tissot portée par Jean Dujardin dans OSS 117.

La mise à prix de chaque lot est de 500 €, afin de permettre aux collectionneurs du monde entier, d’acquérir un morceau d’histoire du cinéma.