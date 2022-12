Le cinéma parle peu du changement climatique, et pourtant, il pourrait changer nos mentalités

En France, "la tradition est plutôt celle d’un cinéma psychologique, plutôt bourgeois (avec) un rapport plus lointain à la nature", explique Véronique Le Bris, spécialiste du cinéma qui vient de publier un guide des "100 grands films bons pour la planète".

L’industrie hollywoodienne, elle, explore de longue date, depuis les premiers westerns, le rapport de l’humanité avec la nature. "Au début, le Western, c’est quand même la conquête du territoire. Mais très vite, il y a l’idée que la domestication de la nature, ce n’est pas forcément la détruire", ajoute-t-elle.

La peur des armes nucléaires a lancé le changement, et dès 1958 le réalisateur Nicholas Ray aborde la question de la sauvegarde de la biodiversité dans "La forêt interdite", dont les lointains successeurs vont de "Erin Brokovitch" (2000) à "Don’t Look Up" (2021) à "Wall-E" (2008).