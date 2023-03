“Le cinéma nous permet de dépasser nos clivages” : les enfants à la découverte de films d’animation coproduits par la RTBF

Ce vendredi 24 mars, les enfants de l’école primaire de Saint Etienne à Vottem (province de Liège) ont eu la chance de découvrir deux métrages d’animation jeunesse coproduits par la RTBF : Luce et le rocher et Les astres immobiles. Leurs points communs ? Ils sont réalisés par des femmes et abordent les thématiques de l’inclusion et de l’immigration. Ils sont à (re)découvrir sur Auvio.

C’était une journée cinéma et pédagogique ce 24 mars dernier dans les locaux de la RTBF à Liège. Luana Fontana journaliste et animatrice RTBF était de la partie. Personnalité bien connue des Niouzz et de la chaîne OUFtivi, elle explique : "Aujourd’hui je suis là pour accueillir les enfants de 5ème primaire (…). Ici, la thématique c’est l’accueil de personnes étrangères dans notre pays, donc ça ouvre à la tolérance. (…) Je trouve ça super intéressant que les écoles en partenariat avec la RTBF puissent organiser cet évènement ". En après-midi, c’est avec Prezy que les enfants ont eu le plaisir d’échanger.