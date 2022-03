"Le cinéma ne peut pas se limiter à être suggestif" : le père de Ihsane Jarfi a donné carte blanche au réalisateur de "Animals"

Hasan Jarfi : "Bien entendu. D’abord, la mission du monde culturel est de s’emparer de ce genre de fait parce que son objectif et son but n’est pas de divertir les gens, mais, au contraire, de les conscientiser, de les éduquer, de les responsabiliser devant des faits qui se passent, malheureusement, dans notre société et qui sont de ce type-là, c’est-à-dire d’arriver à un homicide, d’arriver à tuer des personnes. Il faudrait que notre éducation soit encadrée. Et l’école n’est pas suffisamment armée et outillée pour le faire. Elle n’a pas tous les moyens. Donc il reste le monde culturel qui est un monde éducatif aussi, au-delà de sa mission culturelle".