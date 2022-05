Le cinéma indien à la recherche de nouveaux horizons à Cannes

Une importante délégation, comprenant un ministre, a fait le déplacement sur la Croisette et a eu accès à des distributeurs du monde entier. L’occasion de montrer des films en préparation à la recherche de financements.

L’industrie du cinéma indien produit jusqu’à 2000 films par an, bien plus que n’importe quel autre pays. Fort de ses 1,4 milliard d’habitants, de l’explosion de la classe moyenne, de l’immense réseau de salles et d’une diaspora considérable, le cinéma indien dispose d’un public potentiel qui fait l’envie du monde entier.

Autre atout : c’est un cinéma qui réussit à percer, dans des pays où l’hindi n’est pas parlé, comme la Chine, l’Egypte et le Nigeria.

Mais répondre aux goûts indiens empêche parfois cette industrie d’aller plus loin, souligne Pranad Kapadia, à la tête de Moviegoers Entertainment, entreprise basée en Angleterre et spécialisée dans la distribution de films indiens. "Nous sommes très autonomes", dit-il à l’AFP, en marge du Festival de Cannes.

Un réalisateur veut bien sûr créer une œuvre qui résonne avec tous les publics. Mais en voulant toucher un public en dehors de votre pays, vous prenez le risque de faire fuir votre premier public.

Les cinéastes indépendants en Inde qui pourraient intéresser les festivals de cinéma ont souvent du mal à obtenir un financement des principaux producteurs ou du gouvernement, fait remarquer Jérôme Paillard.