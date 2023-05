Le cinéma francophone a-t-il besoin d’arnaques pour survivre ?

Le financement d’un film, ça marche comment ?

Le système de financement promu par Kev Adams, mais aussi Camille Lellouche notamment, c’est ce que l’on appelle "l’equity". Il s’agit d’un investissement en argent réalisé par un ou plusieurs investisseurs qui détiennent alors des actions du film. Mais ces investisseurs doivent être remboursés avant même que les producteurs ne touchent le moindre bénéfice. Dans le cas de "Plush", cela n’a pas été le cas. Les investisseurs n’ont jamais revu la couleur de leurs billets.

"Je ne sais pas si c’est une arnaque, mais je sais que c’est une fausse bonne idée. Je pense aussi que ce n’est pas anormal que le système financement traditionnel est le même depuis des années. Il faut qu’il y ait une bonne assise financière, parce que le but, ce n’est pas de ne pas payer les gens. Il faut des bonnes conditions de tournage", explique Jeanne Brunfaut, directrice adjointe du Centre et de l’Audiovisuel.

C’est le système le plus viable pour les petites productions

Pour financer un film, il existe des méthodes plus classiques. Notamment, le financement public. En Belgique, il existe deux soutiens financiers communautaires qui agissent comme un "label de qualité" : le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) en Wallonie et le Vlaams Audiovisuels Fonds (VAF) en Flandre. Pour le CCA, 66% de leur financement provient de fonds publics, ce qui équivalait en 2021 à 23 millions d’euros. En 2022, le CCA a notamment soutenu financièrement 63 films documentaires, 31 courts métrages et 5 longs métrages. La directrice adjointe du CCA précise : "c’est un guichet qui analyse le film vraiment sous l’angle de la qualité artistique et technique du projet. Une fois cette aide accordée, il faut aller chercher d’autres guichets comme les fonds régionaux qui ont plutôt une logique économique. Et puis alors au niveau du fédéral, il y a un outil qui s’appelle le Tax Shelter et qui permet à des entreprises d’obtenir une exonération d’impôt en échange d’un investissement dans le cinéma. Et donc ça, ça apporte aussi beaucoup d’argent."

Mais est-ce encore suffisant pour soutenir le cinéma belge ? "C’est le système le plus viable pour les petites productions, en fait. Devoir mettre en route toute la mécanique de la coproduction n’est pas simple, parce que qui dit coproduction, dit devoir aller chercher de l’argent à l’étranger. Et parfois, ça fait encore augmenter le coût du film. Répond Jeanne Brunfaut. Il y a énormément de bons côtés à la coproduction. En Belgique, on coproduit beaucoup. Mais pour des films à petits budgets, la Belgique est relativement suffisante", ajoute-t-elle.

Réellement suffisant ?

Malgré ça, de nombreux producteurs de films n’ont pas la chance de recevoir ces subventions. Les films pouvant bénéficier de l’aide de l’organisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou d’autres aides régionales doivent correspondre à certains critères, ainsi, certains producteurs n’ont pas la chance d’être soutenus financièrement. "Ces aides fonctionnent avec des appels à projets, donc il faut en livrer un au bon moment pour pouvoir avoir la chance d’être subventionné. Et puis il faut encore attendre quelques mois avant de toucher l’argent promis" racontent Lucas Trovato et Baptiste Pelletier, jeunes cinéastes qui ont pour projet de réaliser un "fan film" de Star Wars. Dans leur bilan de 2022, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel indique que sur 597 projets examinés, 186 promesses d’aide ont été octroyées (cela représente un projet sur trois) pour un total de 12,13 millions d’euros. Pour le cas de Lucas et Baptiste, le CCA ne leur accordera pas d’aide financière, car ils réalisent un film sur base d’un autre dont ils n’ont pas les droits, ils en sont conscients : "Nous ne pouvons pas réaliser cela à des fins commerciales donc ces organismes n’auront pas de retour sur investissement."

Pour financer un projet, les deux jeunes cinéastes, comme d’autres, se tournent vers un financement alternatif comme le crowdfunding. Ils font appel à une communauté qui donne de l’argent en échange de récompenses, comme pouvoir assister à l’avant-première. Pour Lucas et "Nous réalisons un film basé sur l’univers de Star Wars et nous savions que les adeptes des films pouvaient répondre présents. On aimait l’idée que ce projet soit soutenu de façon communautaire. Pour l’instant, ça fonctionne assez bien vu qu’on a dépassé la moitié de l’objectif qui était de 6000€", explique Baptiste Pelletier. Néanmoins, Jeanne Brunfaut émet des réserves sur la viabilité de ce système de financement : "Ça peut fonctionner pour des courts-métrages où le budget est assez petit et où les équipes sont petites. Mais ça reste quand même très très marginal par rapport aux vrais besoins d’une production audiovisuelle."

C’est une centaine de personnes à convaincre

L’impact d’une campagne de crowdfunding reste limité, tant dans l’apport financier que dans l’exploitation du film. Lorsque vous bénéficiez de l’aide du CCA, celle-ci vous offre, en plus d’un apport financier, la possibilité d’être diffusé en salles ou en festivals. Chose que le crowdfunding ne permet pas. "La difficulté du crowdfunding, c’est aussi de convaincre le plus de gens possible. Si tu contactes une boîte de production ou un service d’aide publique, tu n’as qu’elle à convaincre. Ici, pour nous, c’est une centaine de personnes à convaincre de nous aider", raconte Baptiste Pelletier.

Pour répondre à la question de départ, non, le cinéma francophone ne doit pas se réduire à faire des arnaques pour financer ses films. Il l’existe plusieurs solutions pour financer ses projets en Belgique, mais ces solutions ne sont pas accessibles à tous. Il y a un très grand nombre de films en production, mais seuls ceux qui répondent aux critères peuvent bénéficier des aides. En plus de cela, répondre à des appels d’offres peut être énergivore, chronophage et demander des compétences qui sont parfois éloignées de celles du cinéma. Alors, certains se tournent vers des financements alternatifs, mais qui ne sont pas toujours suffisants pour venir à bout d’un projet audiovisuel.