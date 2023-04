Le cinéma francophone a-t-il besoin d’arnaques pour survivre ?

Le financement d’un film, comment ça marche ?

Le système de financement promu par Kev Adams, mais aussi Camille Lellouche notamment, c’est ce que l’on appelle "l’equity". Il s’agit d’un investissement en argent réalisé par un ou plusieurs investisseurs qui détiennent alors des actions du film. Mais ces investisseurs doivent être remboursés avant même que les producteurs ne touchent le moindre bénéfice. Dans le cas de "Plush", cela n’a pas été le cas. Les investisseurs n’ont jamais revu la couleur de leurs billets.

"Je ne sais pas si c’est une arnaque, mais je sais que c’est une fausse bonne idée. Je pense aussi que c’est normal si le système de financement traditionnel est le même depuis des années. Il faut qu’il y ait une bonne assise financière, parce que le but, ce n’est pas de payer les gens. Il faut des bonnes conditions de tournage", explique Jeanne Brunfaut, directrice adjointe du Centre et de l’Audiovisuel.

C’est le système le plus viable pour les petites productions

Pour financer un film, il existe des méthodes plus classiques. Notamment, le financement public. En Belgique, il existe deux soutiens financiers communautaires qui agissent comme un "label de qualité" : le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel (CCA) en Wallonie et le Vlaams Audiovisuels Fonds (VAF) en Flandre. Pour le CCA, 66% de leur financement provient de fonds publics, ce qui équivalait en 2021 à 23 millions d’euros. En 2022, le CCA a notamment soutenu financièrement 63 films documentaires, 31 courts métrages et 5 longs métrages. La directrice adjointe du CCA précise : "c’est un guichet qui analyse le film vraiment sous l’angle de la qualité artistique et technique du projet. Une fois cette aide accordée, il faut aller chercher d’autres guichets comme les fonds régionaux qui ont plutôt une logique économique. Et puis alors au niveau du fédéral, il y a un outil qui s’appelle le Tax Shelter et qui permet à des entreprises d’obtenir une exonération d’impôt en échange d’un investissement dans le cinéma. Et donc ça, ça apporte aussi beaucoup d’argent."

Mais est-ce encore suffisant pour soutenir le cinéma belge ? "C’est le système le plus viable pour les petites productions. Devoir mettre en route toute la mécanique de la coproduction n’est pas simple, parce que qui dit coproduction, dit devoir aller chercher de l’argent à l’étranger. Et parfois, ça fait encore augmenter le coût du film, répond Jeanne Brunfaut, Il y a énormément de bons côtés à la coproduction. En Belgique, on coproduit beaucoup. Mais pour des films à petits budgets, la Belgique est relativement suffisante", ajoute-t-elle.

Réellement suffisant ?

Malgré ça, de nombreux producteurs de films n’ont pas la chance de recevoir ces subventions. Les films qui peuvent bénéficier de l’aide du CCA doivent correspondre à certains critères, ainsi, certains producteurs se sentent un peu boudés par l’organisme de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "Il y a d’ailleurs une association qui s’est créée de réalisateurs et producteurs indépendants pour essayer de lutter contre cet entre-soi dans le milieu du cinéma", explique Bernard Crutzen, réalisateur de films documentaires. Dans leur bilan de 2022, le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel indique que sur 597 projets examinés, 186 promesses d’aide ont été octroyées, c’est-à-dire que 31% des propositions ont obtenu des subventions.

Pour financer un projet, Bernard ou d’autres cinéastes se tournent vers un financement alternatif comme le crowdfunding. Ils font appel à une communauté qui donne de l’argent en échange de récompenses, comme pouvoir assister à l’avant-première. "J’ai un public qui me suit depuis quelques années maintenant, donc j’ai déjà levé 85.000€ pour mon dernier documentaire. Ce sont des sommes quand même relativement importantes", partage Bernard Crutzen. Néanmoins, il est conscient que cela reste encore à relativiser, comme l’explique Jeanne Brunfaut : "Ça peut fonctionner pour des courts-métrages où le budget est assez petit et où les équipes sont petites. Mais ça reste quand même très très marginal par rapport aux vrais besoins d’une production audiovisuelle."

Les choses ont changé

Aujourd’hui, les projets semblent moins soutenus. Bernard Crutzen explique : "Là, je viens de lancer un nouveau crowdfunding. On sent bien que les gens ont quand même moins d’argent avec toutes les dépenses en énergie, et autres. Donc je ne pense pas arriver à la même somme que le précédent. Les choses ont changé." L’impact d’une campagne de crowdfunding reste limité, tant dans l’apport financier que dans l’exploitation du film. "C’est-à-dire que vous n’avez pas de circuit de distribution. Vous n’avez pas de télévision, vous n’avez pas de salle de cinéma. Le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel aide les films à être diffusés dans des festivals, à être traduits aussi dans d’autres langues, et offre encore d’autres avantages considérables. Mais seulement une petite partie du vivier wallon en profite", raconte Bernard Crutzen.

Pour répondre à la question de départ, non, le cinéma francophone ne doit pas se réduire à faire des arnaques pour financer ses films. En Belgique, il existe plusieurs solutions pour financer ses projets, mais ces solutions ne sont pas accessibles à tous. Il y a un très grand nombre de films en production, mais seuls ceux qui répondent à des critères précis peuvent bénéficier des aides. Alors, certains se tournent vers des financements alternatifs, mais qui, souvent, ne sont pas suffisants pour venir à bout d’un projet audiovisuel.