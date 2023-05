Le cinéma et les créatures de Phil Tippett mis à l’honneur à Flagey

Sorcier des effets spéciaux ayant notamment œuvré sur "Star Wars" et "Jurassic Park", Phil Tippett est mis à l’honneur à Flagey du 11 mai au 3 juin.



Ce n’est pas tous les jours qu’un film en préparation depuis trois décennies sort au cinéma. Fruit d’un travail titanesque qui s’étale sur plus de trente ans, le cauchemardesque film d’animation "Mad God" et ses visions infernales ont finalement trouvé le chemin de salles obscures. Un chemin de croix pour son réalisateur, le multi-oscarisé Phil Tippett.



Si son nom ne vous dit rien, son travail vous est presque certainement familier : ses créatures et ses effets spéciaux figurent en effet dans quelques-uns des films les plus célèbres du cinéma de science-fiction américain. La trilogie "Star Wars" bien sûr, avec notamment Jabba le Hutt et les AT-AT, mais aussi "Indiana Jones et le Temple Maudit", "Le Dragon du lac de feu", "RoboCop" et "Jurassic Park". Plus discret depuis la production de ce dernier film, qui a marqué l’avènement à Hollywood des effets spéciaux numériques, l’artiste n’a jamais complètement cessé de travailler, comment en atteste "Mad God", son magnum opus.

Débordant de créatures affreuses qui évoluent dans des décors dantesques et dystopiques, ce film d’animation à déconseiller aux enfants convoque une certaine idée de l’enfer. Dépourvu de fil linéaire, le film nous plonge dans un cycle sans fin de souffrance, à travers un monde postapocalyptique des plus cruels.



Pour célébrer cette extraordinaire création et accompagner sa sortie, le Cineflagey a ajouté deux films à son programme : "RoboCop" et "Starship Troopers", collaboration des plus réussie entre le réalisateur Paul Verhoeven et Phil Tippett. A découvrir jusqu’au 3 juin.