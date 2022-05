Le cinéma des frères Dardenne : raconter l’histoire de ceux "que nos sociétés mettent sur le côté"

Luc et Jean-Pierre Dardenne ont été primés pour leur film "Tori et Lokita" au Festival de Cannes. Ils étaient sur le plateau du Journal Télévisé. Interrogés par Mariam Alard, ils ont déclaré que ce prix est "sans doute l’occasion de voir s’il ne faudrait pas augmenter le soutien au cinéma en Belgique au travers des aides régionales et à travers un développement nécessaire et indispensable des salles dans le sud du pays et en Flandre. Ce serait la seule façon de pouvoir exister en face des plateformes" de streaming.

Dans leur film, les frères Dardenne racontent l’histoire de mineurs étrangers qui arrivent en Belgique : "Ils font partie de ces individus qui sont peu visibles dans notre société, soit parce qu’on ne veut pas les voir, soit parce qu’ils sont mis dans une situation où on n’arrive pas à les voir. Le cinéma peut avoir ce rôle-là. Mettre au centre de son image des individus que nos sociétés mettent sur le côté. C’était d’autant plus important que c’étaient des enfants, qui sont parmi les plus fragiles de notre société et qui sont susceptibles d’être exploités par des gens sans scrupule et qu’il n’y a personne pour les défendre".