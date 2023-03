Le cinéma déroule le tapis rouge aux chef(fe)s d’orchestre

Et puis, il y a Divertimento dont on parle sur les réseaux sociaux, et dans Simone Media ! Résultat des courses : quatre films sur des chefs d’orchestres en un an. C’est donc un métier qui a le vent en poupe, surtout dans le septième art.

Divertimento, c’est aussi une histoire de femme cheffe d’orchestre, inspiré d’une histoire vraie : celle de Zahia et Fettouma Ziouani, deux sœurs françaises d’origine algérienne. Aujourd’hui, Zahia est devenue cheffe tandis que Fettouma est violoncelliste. Leur parcours musical a été semé d’embûches, et c’est cette histoire que raconte le film Divertimento.

Et c’est d’ailleurs à l’occasion de la sortie de ce film que les deux sœurs ont accordé une interview à Simone Media. La vidéo comptabilise aujourd’hui plus de 140k vues sur Facebook.

Zahia Ziouani parle d’une "bulle" classique, dans laquelle elle a évolué, et quand les deux sœurs intègrent le prestigieux Lycée Racine, au cœur de Paris, alors qu’elles ont 17 et 18 ans, elles se heurtent à des élèves plus favorisés, qui ont une autre bulle.

Zahia et Fettouma Ziouani, respectivement cheffe d’orchestre et violoncelliste françaises, sont au micro de Simone Media pour cette interview qui fait le buzz. Les deux sœurs sont au cœur du film Divertimento. Un titre en hommage au nom de l’orchestre que Zahia a créé à l’âge de 20 ans !