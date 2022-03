Le cinéma d'Henri Storck sur grand écran et en musique à Bozar

Dans le cadre du centenaire du Palais des Beaux-Arts, la salle Henry Le Bœuf projette ce samedi 2 avril deux films d'Henri Storck, accompagnés d'une orchestration musicale spécialement composée pour l'occasion.



Son nom ne vous est peut-être pas familier, mais Henri Storck fait partie des pionniers du documentaire belge. Avec des œuvres comme comme "Images d’Ostende" et plus particulièrement "Misère au Borinage" (co-réalisé avec Joris Ivens), il a marqué l'histoire de notre cinéma nationale. Son approche militante du septième art n'excluait pas une certaine poésie et un soin esthétique encore aujourd'hui remarquable.

Il convenait de lui rendre hommage. Dans le cadre du centenaire du Palais des Beaux-Arts, "Images d’Ostende" et "Misère au Borinage" seront donc projetés ce samedi 2 avril. Pour accompagner ces deux films muets, Stéphane Orlando a composé une partition qui sera interprétée, sous sa direction, par l’Ensemble Musiques Nouvelles. “De quoi livrer des images d'une grande poésie tout en exploitant la force pénétrante du montage, des intertitres et de la narration” nous annonce Bozar. Il faut dire que Stéphane Orlando a l'habitude d'accompagner les films muets en musique : il fait partie des sept pianistes qui improvisent régulièrement à Cinematek.

La projection se veut d'ailleurs une célébration des liens entre le Palais des Beaux-Arts et la Cinémathèque Royale de Belgique, attachés l'un à l'autre depuis le départ. Ce sont en effet André Thirifays et Piet Vermeylen, les animateurs des projections du Club de l'Écran au Studio du Palais des Beaux-Arts, qui créent la Cinemathèque Royale de Belgique en 1938, avec Henri Storck. Et c'est dans la grande salle Henry Le Bœuf du Palais des Beaux-Arts que la Cinémathèque vit quelques-uns de ses premiers grands moments. Avec cette soirée cinéma-concert dédiée au documentariste belge, la boucle est en quelque sorte bouclée.