Le cinéma d'animation : le champ de tous les possibles

Le film Nayola ouvrira le festival. Il s'agit d'un long métrage de José Miguel Ribeiro, et c'est une coproduction belge, française, néérlandaise et portugaise.

Nayola raconte le destin de trois femmes dont la vie est frappée par la guerre en Angola. "Dans le cinéma d'animation, on aborde de plus en plus souvent des thèmes compliqués, difficiles, tels que la guerre ou les problèmes familiaux", poursuit Dominique Seutin. Je pense que ce type de cinéma décomplexe certains auteurs qui ont envie de dire des choses très sérieuses et abruptes mais pas trop frontalement. Il y a donc beaucoup de réalisateurs qui utilisent le cinéma d'animation pour faire du documentaire et parler de choses très violentes, parce qu'ils peuvent en quelque sorte mettre un filtre sur des choses dures."

Le festival Anima propose aussi dans sa programmation le film Valse avec Bashir, film d'animation autobiographique, multiprimé, autour de l'enquête d'un cinéaste israélien sur son passé de soldat pendant la guerre au Liban au début des années 1980.

Pour les enfants à partir de 6 ans, Dounia et la princesse d'Alep sera projeté au cinéma Palace dans le cadre du programme Kids d'Anima. Le film raconte la vie de Dounia, une petite fille qui vit à Alep avec ses grands-parents. Quand la guerre éclate, la famille s'engage sur les chemins de l'exil.