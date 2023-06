Le cinéma belge francophone se féminise, mais reste loin de la parité, devant et derrière la caméra

L’étude révèle que seulement 20% des longs métrages de fiction initiés en Belgique ont été réalisés par des femmes.

En analysant les génériques, on se rend compte que les hommes à la base du projet engagent trois fois plus d’hommes que de femmes pour un film. Un chiffre qui donne naissance à "un plafond de verre" selon Cathy Immelen, puisque "les réalisatrices peinent beaucoup plus à faire un deuxième ou troisième film, à passer du court au long métrage". D’ailleurs, les femmes réalisent trois fois moins de longs métrages et deux fois moins de courts métrages que les hommes.

On ne compte en moyenne que 28% de femmes dans les équipes techniques et elles sont majoritaires uniquement à des postes dits "féminins" (maquillage, scripte, costumes) alors qu’elles sont largement minoritaires à des postes à plus grande responsabilité comme la réalisation, le scénario ou la production.