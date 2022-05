Le cinéma belge francophone au Festival de Cannes : Dalva d’Emmanuelle Nicot

Le cinéma belge francophone est bien représenté au Festival de Cannes (17-28 mai) avec sur neuf productions, deux films majoritaires, produits en Fédération Wallonie-Bruxelles et réalisés par des cinéastes de la fédération : Tori et Lokita de Luc et Jean-Pierre Dardenne, en compétition officielle, et Dalva, un premier long métrage d’Emmanuelle Nicot, sélectionné à la "Semaine de la Critique".