Le cinéma à la belge, le meilleur de tous les cinémas ?

Les cinéastes belges ne sont peut-être pas des pros du blockbusters, mais ils se rattrapent avec leur sens de l'humour décalé...

Vous en avez marre des films à gros budget aux intrigues attendues et aux effets spéciaux démesurés ? Peut-être que le cinéma (à la) belge est fait pour vous.

Si vous êtes français, toutefois, il faudra payer votre ticket au prix fort ! Et oui, pas question de profiter des 40 pourcent de subsides ou encore de l’exonération du tax shelter et de la taxe Recupel pour nos biens aimés voisins.

Mais rassurez-vous, le jeu en vaut la chandelle ! Car si faute de moyens, les technologies dans les films produits en Belgique ne sont pas toujours dernier cri, le cinéma belge compense avec son respect de la parité démographique.

Pour ça, rien de plus simple : il suffit de se rappeler ses fractions. Ainsi, on divise la salle en deux parties, pour que 60 pourcent puissent bénéficier d’une séance en néerlandais. Les 40 pourcent restant suivront quant à eux le film en français, et si d’aventure il reste un ou deux sièges dans le fond pour les germanophones, nous nous ferons un plaisir de les accueillir.

Le meilleur, dans tout ça ? Si vous prenez un abonnement avant le 4 mars, vous recevrez en cadeau un coffret des meilleurs films du plus grand acteur expatrié belge … Christian Clavier !