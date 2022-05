Le cinéaste Yves Robert se raconte

Pour l’acteur et cinéaste Yves Robert, les qualités populaires d’un film sont essentielles. Il revient sur ses rôles, sur les courts métrages et sur les films qu’il a réalisés, dont le premier est ‘Ni vu ni connu’ avec Louis de Funès. Suivront notamment 'La guerre des boutons' et 'Alexandre le Bienheureux' dans les années 60, 'Un éléphant ça trompe énormément' ou 'Courage fuyons' dans les années 70, et puis Pagnol avec 'La gloire de mon père', 'Le château de ma mère' en 1990.

Il évoque ses relations avec Claude Sautet, Louis de Funès, Jean Rochefort, Jean Carmet, et surtout Miou Miou avec qui il a entretenu une belle amitié.



Photo : Getty Images