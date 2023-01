Le cinéaste Paul Vecchiali est mort à l’âge de 92 ans

Il n’avait jamais cessé de travailler et laisse un film quasiment terminé, tourné en un jour et baptisé Bonjour la langue, en hommage à Jean-Luc Godard et son Adieu au Langage (2014), avec lequel il correspondait, a précisé Broussot.

Paul Vecchiali, qui se présentait volontiers comme un cinéaste "chercheur", fut aussi critique aux Cahiers du Cinéma. Il a réalisé au total une cinquantaine de films dont trente longs-métrages. Polytechnicien de formation, il s’est tourné très rapidement vers le cinéma, livrant en 1965 un premier long-métrage, Les Ruses du diable.

Son idole était Danielle Darrieux, dont il collectionnait les photos, adolescent, à Toulon et qu’il fera notamment tourner dans En haut des marches (1983), un film qui rend hommage à sa mère et évoque le traumatisme de la guerre.