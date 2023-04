Le cinéaste Jafar Panahi a pu quitter l’Iran après 14 ans d’interdiction

Le réalisateur dissident iranien Jafar Panahi, libéré de prison en février, a quitté son pays pour la première fois depuis près de 14 ans pour un séjour en France, a annoncé mercredi à l’AFP son avocat.

Le cinéaste de 62 ans, dont les films ont été primés par de nombreux festivals, a été libéré sous caution début février après près de sept mois de détention à Téhéran. Il lui était interdit de quitter le territoire depuis 2010, date à laquelle il avait été condamné à six ans de prison pour "propagande contre le système". "Après avoir purgé sa peine, M. Panahi a eu l’autorisation de quitter le pays et a obtenu son passeport", a indiqué Me Saleh Nikbakht.

Mardi soir, la femme du cinéaste a publié une photo d’elle-même et de M. Panahi dans un aéroport sur sa page Instagram, affichant sa joie de sortir du pays. Me Nikbakht a confirmé de son côté que le réalisateur s’était rendu en France pour rendre visite à sa fille qui y vit, sans préciser la durée du séjour.