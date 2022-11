Кладовище Брюгге, найстаріше в Бельгії | Le cimetière de Bruges, le plus ancien du pays

Le cimetière de Bruges, le plus ancien de Belgique

Au XVIIIᵉ siècle, c'était un champ de betteraves. Il devient un cimetière en 1787. Bruges est alors la première ville à appliquer une nouvelle règle : pour des raisons d'hygiène, les morts ne sont plus enterrés autour de l'église, mais en dehors de la ville. Être enterré dans un champ de betteraves à l'époque, ça passe plutôt mal auprès des Brugeois.

"Les chroniques racontent qu'il y avait des soulèvements de la population. On déterrait les gens qui étaient enterrés ici pour les enterrer à nouveau dans la ville le soir. Les corbillards étaient canardés de pierres.", raconte Benoit Kervyn, consultant pour le patrimoine religieux de Bruges.

Un recueil de symboles

Aujourd'hui, le cimetière comprend 130.000 tombes. Certaines sont toutes simples, d'autres de véritables monuments funéraires, imposants. Et quand on y regarde de plus près, on y découvre de nombreux symboles.

"Par exemple, vous avez le flambeau qui est renversé, donc le feu va s'éteindre. La vie se termine." dit Benoît Kervyn en montrant un détail du socle du monument. "D'autre part, on a la colonne qui est brisée. C'est voulu. Pourquoi? Parce que c'est une mort brutale. Et le lierre, là, autour, c'est pour montrer l'attachement, l'amour du couple et l'urne, qui est aussi un symbole funéraire par excellence."

Dans un autre coin du cimetière reposent 600 soldats, morts lors des deux guerres mondiales. De simples stèles avec une date et un nom. Mais quatre tombes n'ont pas de nom. Ce sont des tombes de soldats inconnus.

Reposer de manière originale

Dans ce cimetière chargé d’histoire, les idées les plus originales sont aussi très bien acceptées. Benoît Kervyn nous en décrit l'une d'elles.

"C'est une tombe qui a été rachetée par 28 célibataires. Il y a d'abord les lettres des noms de ces 28 personnes qui sont, comme vous le voyez, pêle-mêle. Mais alors, à l'avant, vous voyez, il y a le mot chambre d'hôte, et si vous regarder bien, "dood", c'est écrit en flamand, ce qui veut dire mort. Ces chambres d'hôtes comme on les connaît, sont faites pour accueillir des amis et des gens. Et donc, ces 28 personnes veulent rester ensemble aussi dans la mort."

Autre particularité de ce cimetière un peu hors du commun : la nature est maîtresse des lieux. Des fougères et des plantes rampantes poussent entre les tombes pour laisser place à la biodiversité, ce qui en fait un paradis pour la faune et pour la flore.