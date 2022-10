Le cimetière de Bruges, le plus ancien de Belgique

Dans un autre coin du cimetière reposent 600 soldats, morts lors des deux guerres mondiales. De simples stèles avec une date et un nom. Mais quatre tombes n'ont pas de nom. Ce sont des tombes de soldats inconnus. Il y a donc cinq soldats inconnus, et pas qu'un seul. Notre guide nous explique d'où ils viennent : "On a choisi les cinq lieux où ont eu lieu les grandes batailles. Cinq corps ont donc été ramenés ici à la gare de Bruges et c'est un invalide de guerre, qui était aveugle, qui a choisi un soldat au hasard et le lendemain, ce corps là a été emmené à la Colonne du Congrès."