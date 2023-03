Le ciel suédois couvert de halos artificiels pour percer le mystère des aurores boréales

"Aujourd’hui plus personne ne peut s’imaginer sans GPS, sans télévision, sans câble satellite ou sans smartphone. Mais pour garantir l’accès à tout ça, nous devons mieux comprendre la météo spatiale", a expliqué à l’AFP avant le lancement Tima Sergienko, le responsable de l’expérience.

"Toutes ces choses peuvent être détruites lors de fortes activités ioniques"

Pour reproduire cet effet, les chercheurs ont relâché du baryum depuis des cylindres en aluminium.

"Ça ne pose absolument aucun danger pour les gens. Ce sera un beau phénomène visible dans le ciel, et ne vous inquiétez pas, ce n’est pas un ovni", s’est amusé M. Sergienko.

Des expériences comparables ont été réalisées dans le monde entier ces dernières décennies, mais les caméras et la technologie sont aujourd’hui mieux développées, a-t-il souligné. Selon lui, les chercheurs peuvent obtenir "bien plus d’informations grâce à ce type d’expériences et de mesures optiques".