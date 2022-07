Le ciel sera plus nuageux au fil des heures ce mercredi

Vendredi, le soleil devrait s’imposer plus largement même si on notera la présence de voiles d’altitude et de nuages de beau temps. Une ondée n’est pas impossible très localement. Le vent de nord sera sensible et les maxima s’établiront entre 22 et 25°C.

Première tendance pour ce week-end : pour samedi, encore un temps largement ensoleillé malgré les cumulus, et ce sera plus changeant dimanche avec éventuellement quelques averses sous les plus gros nuages. Les températures seront en hausse et on attend des maxima de 22 à 26°C samedi et de 23 à 27°C dimanche.