Le cidre français serait bientôt en danger.

Première productrice mondiale de cidre, la France cidricole est portée par quelque 2000 agriculteurs français, d'après les données de FranceAgriMer. Si la production a été divisée par deux en un siècle, on fabrique aujourd'hui quelque 900.000 litres chaque année. Et les meilleurs d'entre eux sont reconnus grâce à quatre appellations d'origine contrôlée, à savoir le Cidre du Pays d’Auge, du Perche, du Cotentin et de Cornouailles.

Dans un entretien accordé à France Bleu, le président de la Maison cidricole de Normandie, Emmanuel Palfray, expliquait il y a quelques jours le problème que posait ce projet d'harmonisation. "On n'entend pas la même définition quand on parle de cidre, que ce soit en France ou ailleurs. Pour certains États, particulièrement dans le nord de l'Europe, le cidre n'est pas forcément fait avec des pommes à cidre."

"Cela peut être du concentré de pommes et des colorants avec du sucre et de l'eau."

Et de préciser: "On est partis sur des démarches plutôt œnologiques avec des fermentations lentes et tout un système d'assemblage de variétés de pommes à cidre. Alors que les autres pays, eux, ont des démarches d'assemblage des produits. Et le cidre est fait en une journée de façon industrielle, pas du tout avec la même logique derrière".