Le CICR s'alarme d'une crise alimentaire en Afrique qui "passe inaperçue"

Plus de six millions de personnes dans l'est et le sud de l'Ethiopie ont besoin d'une intervention "d'urgence" cette année face à l'intense sécheresse qui sévit dans la Corne de l'Afrique, a averti l'ONU en janvier.

Au Burkina Faso, le nombre de personnes déplacées par la faim a plus que doublé au cours de l'année écoulée.

Dominik Stillhart a rappelé l'impact indirect du changement climatique sur les récoltes.

"L'actuelle crise de la sécurité alimentaire est clairement le résultat des effets combinés des conflits (...) mais c'est aussi le résultat de chocs climatiques répétés", a-t-il dit.