Le "cicatrice challenge" de TikTok peut vous laisser des traces sur le visage à vie

Des centaines de vidéos circulent pour expliquer aux utilisateurs comment se faire une fausse cicatrice sur le visage, histoire de passer pour un badass. C’est très simple, il suffit de se pincer la peau en tournant le poignet, jusqu’à créer un bleu qui peut mettre plusieurs jours à disparaître. Ou plusieurs années !

" À vouloir se marquer la joue de manière transitoire, le danger pour ces jeunes est de se faire un angiome stellaire qui persiste, et donc de garder des séquelles esthétiques ", prévient la dermatologue Marie Jourdan au Parisien. Un angiome stellaire est en fait une tache rouge sans gravité mais qui peut rester visible toute votre vie.

Et si on arrêtait les challenges qui mettent votre santé et votre vie en danger ? Et si on se lançait dans un challenge sympa comme garder la porte ouverte pour la personne derrière soi ou encore ramasser les déchets qu’on voit dans la rue ? Non ?