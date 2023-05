Le chypriote Andrew Lambrou mise sur une ballade mélancolique en demi-finale l'Eurovision 2023

A seulement 24 ans, Andrew Lambrou a déjà une carrière impressionnante à son actif. Il débute dans la chanson dès son plus jeune âge et remporte un premier concours de chant à seulement 5 ans. Plus tard, à 17 ans, il est repéré et signe un contrat chez Sony Music.

Sa carrière internationale peut alors débuter et il sort 3 singles. Le jeune homme cartonne également sur les réseaux sociaux où il comptabilise plus d'1 million d'abonnés !

S'il avait auditionné pour représenter l'Australie l'an dernier, c'est vers Chypre qu'il s'est tourné cette année, grâce à ses parents qui sont d'origine chypriote, et ça lui a plutôt bien réussi !