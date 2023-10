Le CHU Saint-Pierre a inauguré son nouveau centre de consultations multidisciplinaires pour maladies infectieuses

Le CHU Saint-Pierre de Bruxelles a inauguré jeudi son nouveau centre de consultations pluridisciplinaires en maladies infectieuses. Le centre MIA (Maladies Infectieuse(s) Aandoeningen) accueillera les patients à partir du 16 octobre prochain.

Il est le nouvel espace consacré à la prise en charge des patients pour des consultations d’infectiologie générale, de dépistage et de prise en charge des IST, des consultations Immunostart (préparation à l’immunodépression), de prise en charge et de suivi du virus du SIDA, de suivi de tuberculoses complexes, ou encore de PrEP, qui le traitement préventif contre le VIH, proposé aux personnes séronégatives fortement exposées au risque d’infection au VIH.

Ce nouveau centre rassemble les ressources et les expertises des différentes cliniques existantes : le Cetim qui est le centre de référence du pays pour le VIH/SIDA, ainsi que la S Clinic, qui propose des consultations spécialisées dans les infections sexuellement transmissibles et enfin le Centre Elisa, spécialisé dans le dépistage du VIH/SIDA et des maladies et infections sexuellement transmissibles.

Avant leur fusion, ces trois centres représentaient 21.500 consultations par an. Le MIA occupe un bâtiment rénové dans la cour intérieure de l’hôpital, sur le site de l’ancien Cetim. Selon le directeur général du CHU Saint-Pierre, Philippe Leroy, la réalisation du projet a mobilisé 2,5 millions d’euros financés pour moitié sur fonds propres et pour moitié par des dons et du mécénat. Le groupe GBL y a ainsi consacré 600.000 euros, le reste des dons provenant de la Fondation Saint-Pierre.