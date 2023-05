Le CHU Brugmann a 100 ans : un anniversaire en trente photos

On les appelle les "Brugmanniens"! Ils travaillent au CHU Brugmann, soignants, infirmiers ou médecins, personnel technique ou administratif. C’est pour traduire leur réalité et celle des patients et des visiteurs qui fréquentent aussi l’hôpital, que le photographe Cédric Gerbehaye s’est immergé pendant quatre mois au cœur des services. De la salle d’opération au service de psychiatrie en passant par les urgences et la maternité, il a observé et saisi sur le vif, l’instant qui révèle la profonde humanité de ces univers. Comme le premier cri de la petite Lina, que l’on voit ci-dessus, sur une photo noir et blanc et deux mois plus tard, dans les bras de sa maman, venue assister au vernissage de l’exposition.