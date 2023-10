Le chrysanthème, de l’usage traditionnel à la Toussaint à l’ornementation de nos jardins

Parce qu’il a un mode de culture qui permet d’obtenir ces belles potées en peu de temps et à grande échelle. Au début du printemps, on part de simples boutures que l’on développe en serre, à l’abri du gel. Les plantes qui se développent sont pincées. On coupe les tiges pour qu’elles se ramifient et forment progressivement un port en boule dense. En été, les pots sont placés en pleine terre dans un champ. Les racines s’allongent au travers des trous de drainage du pot, dans la terre bien fertile du champ. Les plantes assurent une belle croissance. Et dès que les jours raccourcissent, elles forment leurs boutons floraux et à partir de la mi-octobre, on dispose d’une immense production.