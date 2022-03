Le chrono supersonique de Marten Van Riel à Dubaï reconnu meilleure performance mondiale en Ironman 70.3

Marten Van Riel a réussi un véritable exploit le week-end dernier en s’imposant sur l’Ironman 70.3 de Dubaï. La victoire – sa deuxième en deux participations sur la distance – était déjà belle face à une opposition de très haut niveau. Elle a désormais une saveur supplémentaire puisque son chrono a été officiellement reconnu comme la meilleure performance mondiale de l’histoire.



Le triathlète, quatrième des derniers JO, a bouclé ses 1,9 km de natation, 90 km de vélo et son semi-marathon en 3h26'06''. Un fabuleux enchaînement à une vitesse supersonique. Très rapidement, les références à la meilleure performance mondiale (on ne parle pas de record du monde en triathlon) sont apparues.



Mais Marten lui-même ne savait pas s’il devait se considérer comme le triathlète le plus rapide sur 70.3. Pourquoi ce doute ? Tout simplement parce que Kristian Blummenfelt, champion olympique et vainqueur des World Series en 2021, avait terminé le "demi" de Bahreïn en 3h25'21 en 2019. Il s’est avéré par la suite que le parcours vélo ne totalisait pas 90 kilomètres. Sur un tracé "complet", le Norvégien avait arrêté le chrono après 3h29'04 d'effort, mois vite que notre compatriote donc. L’incertitude a été levée par Ironman : Van Riel est bien la nouvelle référence sur ce format.



Ce résultat est un sacré boost pour l’Anversois qui va continuer de se consacrer à la distance olympique (1,5 km de natation, 40 à vélo et 10 à pied) jusqu’aux Jeux de Paris en 2024. Il vient aussi valider sa décision de quitter le très relevé groupe d’entraînement de Joël Filliol cet hiver. S’il est toujours principalement basé en Espagne dans la région de Gérone, le vice-champion du monde s’entraîne désormais au sein du PTC Coaching de Glenn Poleunis.