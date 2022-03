Le CHR Sambre et Meuse recrute du personnel infirmier

Le CHR Sambre et Meuse organise une grande campagne de recrutement ce jeudi. La demande d’infirmiers et d’infirmières est très importante et s’est accentuée suite à la pandémie. La crise Covid a mis les soignants sur les genoux provoquant notamment de nombreux burn-outs. Dans ce contexte, beaucoup ont quitté le métier.

" La demande n’est pas la même d’un service à l’autre, explique Geoffroy Plenevaux, infirmier-chef de service au CHR Sambre et Meuse. Elle est particulièrement criante aux soins intensifs et aux urgences. "

Un évènement destiné spécifiquement aux étudiants SIAMU( soins intensifs et aide médicale urgente) est organisé ce jeudi soir à Namur. Les participants pourront rencontre les équipes de terrain. " L’idée c’est notamment de leur montrer le travail d’équipe que nous réalisons, précise Geoffroy Plenevaux. C’est important de les rassurer en leur montrant qu’ils ne seront jamais seuls et qu’ils pourront évoluer dans un environnement professionnel ou il y a de l’humanité, un esprit d’écoute et une volonté d’excellence ! "

Les profils de sage-femme, d’infirmière au bloc opératoire et d’infirmière pédiatrique sont également très demandés.

Cette campagne de recrutement est organisée alors que CHRSM est en pleine transformation avec notamment un gros chantier en cours au niveau des urgences dont al surface va doubler.