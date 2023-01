Le chouette Festival revient à Saint-Gilles du 2 au 5 février

En plus du festival, le collectif va aussi mettre en avant ses projets via une compilation dont ce sera le volume 2 et qui sortira le 27 janvier.

Bien connu en Fédération Wallonie-Bruxelles pour ses activités de management, booking, label et encadrement administratif et artistique, Chouette, collectif bruxellois créé en 2011 a fêté l’an dernier ses 10 ans d’existence.

Au départ simple réunion d’artistes désirant mutualiser les moyens et savoirs pour faire exister les groupes via des concerts, l’ASBL est rapidement devenue active pour la promotion, la production et tous les aspects qui entourent la mise en lumière des artistes et de leur musique.