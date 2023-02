Le Chouette Festival met en lumière l’artiste bruxelloise Dilan Ozsu

En plein cœur de la semaine de la musique belge, on avait envie de vous parler d’un chouette festival qui a démarré ce jeudi dans différents lieux bruxellois… son nom ? Le Chouette Festival, tout simplement.

Chouette est un collectif d’artistes saint-gillois créé en 2011. Plus de 60 musiciens et une dizaine de groupes, avec en commun une passion pour des musiques qui se partagent au plus proche du public.

Retrouvez des artistes comme Jazmyn, Wata Wata ou encore Dilan Ozsu au Centre Culturel Jacques Franck ou encore à l’Antidote.

Dans le #REPLAY ci-dessus, voici un avant-goût en live guitare-voix par Dilan Ozsu dans la matinale bruxelloise de Vivacité.

Une jeune artiste surprenante

Dilan Ozsu, auteur-compositrice-interprète, d’origine kurde et turque, nous fait voyager à travers des sonorités traditionnelles, orientales et balkaniques avec une touche moderne occidentale. Venant d'une famille de musiciens, elle s'est intéressée dès son plus jeune à la musique.

En commençant par le piano à la guitare. Son EP " Vague de chaleur " sorti il y a un an, a déjà séduit son public. Cette création représente un retour aux racines qui lui sont importantes.

Elle s'inspire des voyages pour composer ses propres chansons et redonne aussi vie à des vieilles chansons turques.

Son énergie solaire et sa sensibilité lunaire peuvent bouleverser autant que rayonner l’espace qui l’entoure.

N’hésitez pas à suivre Dilan Ozsu sur ses réseaux sociaux. Ca se passe par ici:

Instagram: @dilanozsu

Facebook: https://www.facebook.com/dilanozsuofficial

INFOS PRATIQUES:

Le Chouette Festival

Du 2 au 5 février

Dilan Ozsu le 03/02 au Centre Culturel Jacques Franck - 19h30

Chaussée de Waterloo 94

1060 Saint-Gilles

Pour retrouver toutes les infos sur le festival, surfez sur https://chouetteasbl.be/