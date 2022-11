Le chouchou Debast, Carrasco prend option, la question Eden Hazard : 6 enseignements après Belgique - Egypte

Auteur d'une bonne montée, déroutant, capable de garder le cuir et de se projeter dans la profondeur en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Loïs Openda a marqué un but et des points face aux Egyptiens. "Loïs Openda, c’est une vraie satisfaction. Ca me confirme qu’il doit être dans ce groupe", a dit de lui Roberto Martinez en conférence de presse. On attendait aussi Jérémy Doku au tournant. Le jeune ailier a prouvé qu'il pouvait aussi apporter des choses à cette équipe. L'un comme l'autre sont capables de proposer une réelle plus-value en cas de montée au jeu.