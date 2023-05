Le "chouchou" Arthur Vermeeren libère l’Antwerp : "Sentiment fantastique de marquer mon premier but"

Renversant, l’Antwerp a émergé à domicile dans les arrêts de jeu face à Bruges ce dimanche. Une victoire qui porte le sceau du mental mais également de la fougue d’Arthur Vermeeren. Le jeune milieu de terrain a trouvé pour la première fois le chemin des filets. Au meilleur des moments, au terme d’un match tout simplement fou.

Un scénario qui laissait d’ailleurs Jean Butez à court de souffle après le match. "C’est bon le football, lâchait le gardien avant de se reprendre. À la maison on sait faire de belles choses avec ce public. C’est peut-être notre saison, la Coupe nous a libérés. Ce troisième but avec le petit chouchou du public, c’est peut-être même un signe."

Et le "chouchou" c’est donc Arthur Vermeeren. "C’est un sentiment fantastique de marquer mon premier but en professionnel à la fin de ce match. Aujourd’hui nous avons montré de la mentalité et du caractère. C’est trop tôt pour parler de la chance du champion" souriait, un brin taquin, Vermeeren au micro d’Eleven.

Reste maintenant aux Anversois à confirmer face à leurs deux concurrents directs. Et ainsi, signer un doublé retentissant.