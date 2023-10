Le chou kale, un super aliment au potager facile à cultiver

Le chou kale est un chou vert frisé connu depuis l'Antiquité et très populaire au Moyen Âge. Il a longtemps été délaissé par les jardiniers pour faire son come-back et retrouver une place de choix au potager. Il contient un grand nombre de vitamines et de nutriments. Il se consomme cru en salade, cuit à la vapeur, à la poêle, en gratin, en smoothie...