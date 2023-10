Le chou-fleur rôti, ouvrez les fours !

Aux oubliettes le chou-fleur cuit vapeur ou à l’eau ! Saviez-vous que ce gros dodu ne rechigne pas à un passage au four ? De bons goûts bien concentrés vous en voulez ? Voici la recette de la cheffe Maroussia Nève de la table Martine ainsi proposée dans l’ouvrage "Bruxelles. 100 chefs et 100 recettes végétariennes".

Chou-fleur rôti, crème de noix de cajou au citron confit



Pour 4 personnes

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : une heure

Temps de trempage : 1 nuit

MATÉRIEL SPÉCIFIQUE

−

Un blender

INGRÉDIENTS

−

1 gros chou-fleur

−

150 g de noix de cajou

−

2 citrons confits au sel

−

130 g de fenouil

−

1 càs de moutarde de Dijon

−

1 càs de vinaigre de cidre

−

2 branches d’estragon

−

130 g + 2 càs d’huile d’olive

−

1 càs de ras el-hanout

−

1 càs de paprika

−

2 càs d’épices à couscous

−

1 poignée de graines de grenade

−

Pousses de cerfeuil



PRÉPARATION



La veille, faire tremper les noix de cajou dans de l’eau.

SAUCE FROIDE

Le lendemain, rincer les noix de cajou. Éplucher les citrons confits et conserver uniquement les épluchures.

Dans un blender, mixer les noix de cajou, le fenouil grossièrement découpé, la moutarde, le vinaigre de cidre, l’estragon, les épluchures des citrons et 2 càs d’huile d’olive. Mixer jusqu’à l’obtention d’une texture bien lisse.

CHOU-FLEUR

Nettoyer et effeuiller le chou-fleur. Le couper en 2 (ou en 4 s’il est très gros) et disposer les morceaux dans un plat allant au four.

Dans un récipient, mélanger l’huile d’olive, le ras el-hanout, le paprika et les épices à couscous. Badigeonner les morceaux de chou-fleur de manière à ce qu’ils soient imprégnés de la préparation.

Cuire le chou-fleur au four à 180 °C, en mode chaleur tournante, pendant 45 min à 1 h. Cela peut varier suivant la taille de vos morceaux.

Insérer un couteau au milieu pour vérifier qu’il soit bien fondant et non croquant.

Récupérer l’huile de cuisson pour le dressage.



DRESSAGE

Verser quelques cuillères à soupe de sauce cajou au milieu d’une assiette plate. Placer le chou-fleur sur la sauce. Parsemer de graines de grenade

et d’huile de cuisson du chou-fleur. Garnir de pousses de cerfeuil.



LE MOT DE LA CHEFFE

Il est possible de faire la même recette avec un autre légume comme l’aubergine, en utilisant la même sauce et les mêmes épices.



A lire : Bruxelles 100 chefs, 100 recettes végétariennes | Éditions Racine